Internet espalha rumores sobre morte de Zuckerberg depois que Facebook disse que não puniria fake news

O empresário Mark Zuckerberg havia dito que não é papel do Facebook ser o árbitro da verdade para tudo o que as pessoas postam. Também aumentaram rumores sobre a sua morte. O site The Shovel apontou que "o funeral será realizado na próxima semana" edit

247 - Após pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre Mark Zuckerberg, aumentaram na internet os rumores de que o fundador do Facebook faleceu. O empresário havia dito que não é papel da sua rede social ser o árbitro da verdade para tudo o que as pessoas postam.

"Em geral, as empresas privadas provavelmente não deveriam estar em posição de fazer isso", tinha dito Zuckerberg à Fox News.

O site The Shovel apontou que "o funeral será realizado na próxima semana". "Ele deixa oito filhos e três esposas. As autoridades dizem que as acusações de incesto contra ele agora serão retiradas", acrescenta a publicação.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.