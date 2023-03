Internet não perdoa e cobra a prisão de Allan dos Santos

O bloqueiro bolsonarista está foragido no exterior edit

247 - Internautas fizeram críticas ao blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, foragido nos Estados Unidos. Ele é investigado no inquérito das milícias digitais.

Em outubro de 2021, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decretou a prisão de Allan dos Santos. Pessoas que trabalham no Ministério da Justiça estariam fazendo articulações para a inclusão do blogueiro na lista da difusão vermelha da Interpol (polícia internacional).

A Polícia Federal segue levando dribles de dois foragidos, que dão canseira aos investigadores e à Inteligência da corporação. Até esta semana os policiais não sabem o paradeiro dos bolsonaristas Wellington Macedo – agora com alcunha de terrorista – e Allan dos Santos. Vergonha!! pic.twitter.com/9b9G8VzZCI — Luis Craveiroᶜʳᶠ (@craveiro_luis) February 28, 2023

Parece que os EUA não estão convencidos de que o Allan cometeu crimes, e por isso a novela vai se arrastando. Está ficando feio para o nosso judiciário. Se tem uma coisa que os EUA respeitam são as leis e os direitos dos cidadãos. pic.twitter.com/ksziEjI93A February 26, 2023

Prender o Lula inocente foi fácil, difícil está sendo prender o estuprador robinho,o golpista allan dos santos,o genocida miliciano fugitivo nos estadosunidos, o mandante do assassinato da marielle/anderson,os generalecos golpistas e toda corja q nos empurrou para o fascismo. pic.twitter.com/52ZB89AvCv February 28, 2023

