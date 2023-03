Investigado por importunação sexual, Cara de Sapato recusa entrevista ao Fantástico

Apoie o 247

247 - O lutador Antônio 'Cara de Sapato' recusou o convite do Fantástico para dar entrevista após a eliminação dele e de MC Guimê do BBB 23 por acusação de importunação sexual contra a participante mexicana Dania Mendez.

Segundo o colunista Lucas Pasin, do Splash, os nomes de Guimê e Cara de Sapato aparecem no roteiro de programação do dominical da Globo, mas sem a entrevista confirmada. O convite foi feito. A equipe do lutador afirmou que ele irá se pronunciar neste sábado em suas redes.

Apesar da eliminação do BBB, Cara de Sapato e MC Guimê seguem contratados da emissora até o fim da edição e não perdem o que conquistaram durante o programa.

>>> Bastidores: qual foi o fator decisivo que levou Globo a expulsar Guimê e Cara de Sapato do BBB

