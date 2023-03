MC Guimê e Cara de Sapato são eliminados do BBB após assédio contra participante mexicana (vídeo)

Apoie o 247

247 - A produção do BBB 23 decidiu eliminar do programa os participantes MC Guimê e Cara de Sapato, após os casos de importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez. O anúncio foi feito pelo apresentador Tadeu Schmidt nesta quinta-feira (17). A Polícia Civil do Rio instaurou um inquérito para investigar Guimê e Sapato.

Assista à fala de Tadeu Schmidt:

Conforme relato do GShow, os fatos aconteceram na noite de quarta-feira, durante a Festa do Líder de MC Guimê. O cantor e a mexicana batiam papo próximos à pista de dança e tiravam fotos quando MC Guimê desceu a mão sobre as costas da visitante. Como reação, Dania Mendez pegou o braço do cantor e o puxou para frente. MC Guimê, então, abraçou a influenciadora. O momento repercutiu na web.

Enquanto a festa rolava do lado de fora da casa, Cara de Sapato e Dania Mendez estavam no Quarto Fundo do Mar conversando com Domitila Barros. A sister ajudava na comunicação entre o lutador e a mexicana, quando Cara de Sapato deu um abraço em Dania Mendez e aproveitou o momento para tentar dar um beijo nela e acabou dando um selinho na visitante.

