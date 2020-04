Isolado, Bolsonaro subestima ameaça de coronavírus no Brasil

247 - O New York Times publica artigo dos jornalistas Ernesto Londoño, Manuela Andreoni e Letícia Casado comentando as posições de Jair Bolsonaro sobre a crise do coronavírus no Brasil

Na medida em que crescem os casos e as mortes de coronavírus no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro permanece desafiador, sendo o último entre os principais líderes mundiais que ainda nega a gravidade do coronavírus, escrevem.

Os brasileiros, declarou na semana passada, são especialmente capazes de enfrentar a pandemia, porque entram em esgotos e "não pegam nada".

Desafiando as diretrizes emitidas por seu próprio ministério da saúde, Bolsonaro visitou no domingo passado um movimentado distrito comercial de Brasília, a capital do país, onde convidou as pessoas, exceto os idosos, a voltar ao trabalho.

"Deus é brasileiro", disse a um grupo de apoiadores.

Mas Bolsonaro continua sendo o principal destaque no mundo de governante que contorna o consenso científico sobre as medidas de isolamento social necessárias para impedir que os sistemas de saúde sejam sobrecarregados.

