Isolado no Alvorada, Bolsonaro rompe o silêncio com fotos e mensagem sobre 'comer animais de estimação'

247 - Jair Bolsonaro (PL) rompeu nesta terça-feira (8) o mutismo em que se encontrava desde que perdeu o segundo turno das eleições para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e postou fotos nas redes sociais. No Twitter, ele postou uma fotografia em que aparece junto a apoiadores, e no Instagram, uma imagem em que aparece segurando a bandeira do Brasil. No Telegram, ele compartilhou uma nota sobre o Programa Acolhida, voltado para refugiados venezuelanos.

“Fugindo do terror do socialismo, onde pessoas são obrigadas a comer seus animais de estimação para sobreviver e fugir da violência que tomou conta de sua nação, o Brasil recebe refugiados da ditadura venezuelana”, diz o texto.

A última postagem feita pelo atual ocupante do Palácio do Planalto nas redes sociais foi registrada no dia 2 de novembro. Na ocasião, ele pediu que seus apoiadores suspendessem os bloqueios e interdições nas rodovias federais. Os protestos bolsonaristas começaram logo após o resultado das urnas confirmarem a vitória de Lula.

