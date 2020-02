Istoé detona Wajngarten: o homem dos esquemas

De acordo com a revista semanal, o chefe da Secom, Fabio Wajngarten, "virou intocável no governo, apesar de investigado pela Polícia Federal por crimes de peculato, corrupção passiva e advocacia administrativa". "Ele inaugura, assim, o novo padrão de impunidade com a bênção do mandatário" edit

247 - A revista Istoé bateu duro no chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), Fabio Wajngarten, sócio de uma empresa e que, por meio dela, recebeu dinheiro de emissoras e de agências de publicidade contratadas pelo governo de Jair Bolsonaro.

De acordo com a publicação semanal, "o chefe da Secom virou intocável no governo, apesar de investigado pela Polícia Federal por crimes de peculato, corrupção passiva e advocacia administrativa". "Ele inaugura, assim, o novo padrão de impunidade com a bênção do mandatário".

A pedido do Ministério Público Federal em Brasília, a Polícia Federal abriu inquérito para investigar Wajngarten com o objetivo de apurar as suspeitas dos crimes de peculato, corrupção passiva e advocacia administrativa.