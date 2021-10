Itaú fecha parceria com Editora Globo para criar site com matérias "neutras" sobre investimentos

Apoie o 247

Clube de Economia

GGN - Os bancos privados com presença no Brasil estão ampliando e consolidando as ferramentas de influência e domínio sobre a opinião pública através das grandes redações de jornalismo. Na próxima quarta (20) será lançado o mais novo produto de uma parceria “temerária” entre uma instituição financeira – o Itaú Unibanco – e um grande meio de comunicação – Editora Globo – destinado a impactar a fatia da classe média interessada em aprender sobre investimentos em geral: o site Inteligência Financeira.

O objetivo do novo site é produzir matérias “neutras” voltadas sobretudo para quem quer aplicar dinheiro e não sabe como começar. Falando ao Meio&Mensagem, Guilherme Bressane, diretor de Marketing do Itaú, informou que a marca do banco será ocultada no novo site, justamente para gerar na audiência a sensação de neutralidade, independência e credibilidade do conteúdo.

Leia a íntegra no GGN.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE