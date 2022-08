Ivete Sangalo é ignorada ao tentar cumprimentar Bonner na Globo (vídeo)

Apoie o 247

247 - Viralizou nas redes sociais um vídeo em que Ivete Sangalo é ignorada por William Bonner nos Estúdios Globo, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro.

De acordo com Leo Dias, no portal Metrópoles, o momento aconteceu na noite de segunda-feira (22), logo após a entrevista com o presidente Jair Bolsonaro no Jornal Nacional.

Ivete aparece de roupão após mais um dia de gravação de seu programa, o Pipoca da Ivete. A cantora vê o jornalista deixando o local em seu carro, se mostra empolgada e aproxima-se do veículo para cumprimentá-lo.

O William Bonner simplesmente cagando pra Ivete Sangalo KKKKKKKK pic.twitter.com/aokX2yisLb CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Central Reality (@centralreality) August 23, 2022





