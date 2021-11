Jamil Chade: "Mundo oferece a Bolsonaro mesmo tratamento dado a ditadores e párias"

Segundo o jornalista Jamil Chade, durante a reunião do G20, em Roma, Bolsonaro teve o "mesmo tratamento que democracias dão para líderes constrangedores que, em certos momentos, passam por solo europeu. Muitos deles são ditadores ou personagens criticados por violações aos direitos humanos" edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O jornalista Jamil Chade, uma das vítimas da agressão praticada pela comitiva de Jair Bolsonaro e policiais italianos quando fazia a cobertura da participação de Jair Bolsonaro na reunião do G20, em Roma, na Itália, afirmou que o presidente brasileiro "é um homem isolado no mundo e com um status equivalente a de um líder de uma republiqueta decadente e sanguinária".

"Se essa era uma realidade que eu via e denunciava todos os dias nos últimos meses, a ficção que o bolsonarismo construiu nas redes sociais parecia conseguir sobreviver graças à impossibilidade de cúpulas presenciais e de viagens. O Zoom camuflava o desprezo que o mundo nutria pelo presidente brasileiro", salientou o jornalista.

Segundo ele, a reunião do G20, de forma presencial, desnudou a imagem de Bolsonaro perante o mundo.

PUBLICIDADE

"A cúpula de Roma, assim, entra para a história como o momento em que líderes voltaram a se olhar, apertar mãos, ver a reação de desgosto ou simplesmente uma piscada de aprovação. Para Bolsonaro, porém, foi reservado o mesmo tratamento que democracias dão para líderes constrangedores que, em certos momentos, passam por solo europeu. Muitos deles são ditadores ou personagens criticados por violações aos direitos humanos", frisou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE