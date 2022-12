Jamil Chade: Silêncio de Bolsonaro diante de ameaças golpistas gera alerta internacional

Apoie o 247

247 - O jornalista Jamil Chade escreve em sua coluna no UOL que entidades e governos estrangeiros estão preocupados com a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia 1º de janeiro de 2023.

A posse de Lula deve contar com mais de 50 delegações de alto nível do exterior. O principal motivo de alerta é o silêncio de Jair Bolsonaro (PL) e de seus aliados diante das ameaças contra a cerimônia e indícios de possíveis atentados da extrema direita.

A reportagem do UOL apurou que as notícias sobre a prisão de suspeitos de estarem planejando um ataque, assim como a organização de manifestações violentas, estão sendo acompanhadas de perto por organismos estrangeiros. Alguns, ainda sob a condição de anonimato, indicaram que estudam emitir alertas internacionais às autoridades nacionais, com o objetivo de cobrar garantias de que golpistas sejam processados e que a posse de Lula possa ocorrer.

