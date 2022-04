Janio de Freitas diz que Bolsonaro vai tentar o golpe antes – e não depois das eleições

Militares são mais identificados com Bolsonaro que com a Constituição e o regime democrático, diz o jornalista edit

247 – O jornalista Janio de Freitas, um dos mais experientes do Brasil, alerta, em sua coluna na Folha de S. Paulo , para o risco de um novo golpe de estado, antes das eleições presidenciais de 2022. "A partir do final de 2014, com a mentira de fraude eleitoral propagada pelo derrotado Aécio Neves (ainda não flagrado em alta corrupção), não há crise institucional e política: a instabilidade e a degeneração do regime são crônicas. Estão em seu oitavo ano sem encontrar resistência. O regime nem precisa mais de fato relevante para seus saltos degradantes. Invertida a segurança da integridade constitucional, o mínimo é suficiente", escreve Janio de Freitas.

"O golpismo de Bolsonaro avança, no entanto, em momento de complexidade nova", prossegue Janio, ao comentar o caso Daniel Silveira. "Muitos desses militares, a maioria dos que sinalizaram posição política, são mais identificados com Bolsonaro que com a Constituição e o regime democrático. Também é reconhecível uma observação já exposta aqui: para Bolsonaro, o golpe antes da eleição previne a situação incerta de impô-lo para obter o negado pelas urnas. O que, aplicado ao avanço de Bolsonaro contra a Constituição e o que restava de prática de democracia, leva a este resumo da situação: ???", finaliza.

