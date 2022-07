Janio de Freitas: 'projeto que instala um estado de emergência inexistente é uma aberração'

Apoie o 247

ICL

247 - Em sua coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo, Janio de Freitas afirmou ser uma "aberração" o projeto de lei "que instala um estado de emergência inexistente na Constituição, e derruba as restrições a gastos eleitoreiros nos 90 dias pré-eleições".

O colunista diz também que o "presidente do Senado, Rodrigo Pacheco pratica a antipresidência". "O Supremo precisou impor-lhe a instalação da CPI da Covid, de tão bons serviços. Mineiro sem mineiridade, só com mineirice da pior, montou agora uma 'decisão de ampla maioria dos líderes' para adiar ao futuro incerto a CPI da corrupção de pastores mafiosos no Ministério da Educação do seu colega Milton Ribeiro e do Bolsonaro facilitador de uns e do outro".

"O orçamento secreto, por si só, retrata a monstruosidade em que se transforma a relação das instituições com a legislação, as decisões de poder e com o próprio regime", acrescenta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE