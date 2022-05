Jânio de Freitas vê cumplicidade de cúpula militar com Bolsonaro na armação de golpe contra processo eleitoral

Apoie o 247

ICL

247 - Em artigo publicado neste domingo na Folha de S.Paulo, o jornalista Jânio de Freitas destaca que o encontro entre o presidente do STF, Luiz Fux, com o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Oliveira foi um "desencontro".

O jornalista assinala que esse desencontro "foi um dos mais expressivos no questionamento à lealdade das Forças Armadas à Constituição, no processo eleitoral".

"Encerrado o encontro que o general Paulo Sérgio Oliveira buscou com Luiz Fux no Supremo, ambos dispensaram-se da praxe de falar, sem dizer, aos repórteres. Mais tarde, Fux distribuiu uma nota sobre a conversa sem, no entanto, assiná-la. Emitiu-a em nome do Supremo. E noticiava: "O ministro da Defesa afirmou que as Forças Armadas estão comprometidas com a democracia brasileira". Mais, com a mesma firmeza atribuída ao general: "os militares atuarão, no âmbito de suas competências, para que o processo eleitoral transcorra normalmente".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por outro lado, o ministro da Defesa divulgou uma nota com a finalidade de derrubar a versão da conversa difundida por Fux. "A nota fardada reduziu o compromisso militar a um 'permanente estado de prontidão' para o "cumprimento das suas missões constitucionais".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na opinião de Jânio de Freitas, "o que a nota afirma, portanto, é a pretensão militar de ingerência na condução do processo eleitoral. Aliás, já em andamento, com explícita adesão à campanha golpista de desmoralização do sistema eleitoral eletrônico".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As Forças Armadas estão submetidas à orientação de Bolsonaro, inexistindo uma afirmação convincente, vinda das casernas, de compromisso com a Constituição democrática, afirma.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE