Janja concederá sua primeira grande entrevista ao Fantástico, da Globo

247 – A primeira grande entrevista da futura primeira-dama, a socióloga Rosângela Lula da Silva, será concedida à TV Globo. Ela deve falar com a emissora na próxima segunda (7), segundo informa a jornalista Mônica Bergamo , em sua coluna na Folha de S. Paulo. A conversa, com as jornalistas Poliana Britta e Maju Coutinho, vai ao ar no Fantástico de domingo (13).

"A futura primeira-dama do Brasil nunca deu uma entrevista. Ela chegou a cogitar conversar com a imprensa em determinados momentos, mas a orientação da campanha foi a de preservá-la para evitar polêmicas desnecessárias. Suas únicas declarações, curtas, foram feitas em comícios, em um ambiente favorável e controlado", escreve a jornalista.

