Janja fala ao Fantástico sobre o namoro, noivado e casamento com Lula

Na entrevista que será exibida neste domingo, Janja também contará sobre as mais de 500 cartas trocadas com o presidente eleito no período em que ele foi preso por razões políticas edit

Apoie o 247

ICL

247 - A socióloga Rosângela da Silva, mulher de LUiz Inácio Lula da Silva (PT) e futura primeira-dama do Brasil, irá revelar no programa Fantástico, que será exibido neste domingo (13), pela TV Globo, como começou o namoro, depois noivado e casamento com o presidente eleito.

Segundo o blog do jornalista Esmael Morais, na entrevista às apresentadoras do Fantástico Poliana Abritta e Maju Coutinho, Janja, como é conhecida , “também contará sobre as mais de 500 cartas que mandou para Lula, e das mais quinhentas que recebeu de seu marido”. “Tem cartas muito felizes e cartas muito tristes”, disse ela.

“Hoje ele tem um complemento, uma soma, que sou eu. Sou uma pessoa que é propositiva, que não fica sentada, que vai e faz”, destacou Janja.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.