Janja torna Instagram público e posta fotos de momentos com Lula

247 - Esposa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a socióloga Rosângela Silva, conhecida como Janja, abriu seu perfil no Instagram e deixou as postagens públicas. Antes eram somente para amigos e familiares. Até a tarde desta sexta-feira (12), Janja soma mais de 41,9 mil seguidores na rede social e 950 publicações.

A socióloga teve a iniciativa a poucos dias do início da campanha eleitoral, marcada para começar na próxima terça-feira (16).

As últimas publicações de Janja foram sobre momentos com o ex-presidente Lula e eventos de pré-campanha realizados nos últimos meses, além de fotos do casamento deles, que aconteceu em maio.

Eu aprendi que Deus é sinônimo de amor, compaixão e, sobretudo, de paz e de respeito. Não importa qual a religião e qual o credo. A minha vida e a do meu marido sempre foram e sempre serão pautadas por esses princípios. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Janja Lula Silva (@JanjaLula) August 9, 2022

