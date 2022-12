Janja vai ao ‘Altas horas’ e posa com Serginho Groisman

A futura primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, atendeu o convite do apresentador, Serginho Groisman, e estava na plateia edit

247 - Gravado nesta quarta (7), nos estúdios da TV Globo, em São Paulo, o "Altas Horas" especial de Ano Novo teve presenças ilustres tanto no palco quanto na arena. As informações são da jornalista Patrícia Kogut, no jornal O Globo.

A futura primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, atendeu o convite do apresentador, Serginho Groisman, e estava na plateia.

Ela fez esta foto com ele no camarim para a coluna. Janja é coordenadora da festa da posse de Lula, que contará com apresentações musicais de algumas das mais importantes figuras da cena artística brasileira.

