Janones anuncia que seu Twitter sairá do ar a qualquer momento e que deixará “missões” para internautas

247 - Após o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinar que o Twitter exclua duas postagens do deputado federal André Janones (Avante-MG) contra Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, Janones alertou que sua conta no twitter pode sair do ar a qualquer momento e que estará no Telegram distribuindo “missões”.

“Minhas redes serão retiradas do ar a qualquer momento. Estarei no telegram distribuindo as missões. Não vou me render!”, disse.

Com a possibilidade de ficar fora do ar a apenas sete dias das eleições, nomes como Jean Wyllys e Augusto de Botelho Arruda colocaram suas contas no Twitter à disposição do ativista digital.

Se tirarem o seu do ar pode usar o meu para escrever o que quiser. Te dou até minha senha. — Augusto de Arruda Botelho (@augustodeAB) October 23, 2022

