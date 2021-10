Jean Wyllys cobra posição de Miriam e Merval sobre Pandora Papers: 'não consideram indecente e imoral no mínimo?'

Apoie o 247

247 - O ex-deputado Jean Wyllys (PT) cobrou os jornalistas Miriam Leitão e Merval Pereira a se manifestarem sobre o escândalo do Pandora Papers.

"Querida @miriamleitao e 'imortal' @mervalpereira , vocês e outros comentaristas da @GloboNews já falaram alguma coisa sobre o esquema do ministro da Economia para elevar sua obscena fortuna depositada em paraíso fiscal? Vocês não consideram isso indecente é imoral no mínimo?!", questionou o ex-deputado pelo Twitter.

O jornal O Globo escondeu a notícia do Pandora Papers e o envolvimento do ministro Paulo Guedes e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Os acionistas de 20 das 500 empresas que mais empregam no Brasil têm offshores em paraísos fiscais. Ao todo, 25 acionistas ou donos de companhias como Prevent Senior, MRV Engenharia, Grendene e Riachuelo, entre outras, inauguraram esses negócios com objetivos que foram desde a compra de imóveis e iates até a economia de impostos e a proteção de suas fortunas contra crises políticas e econômicas do Brasil.

O resultado da investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ, sigla em inglês) deu origem à série de reportagens Pandora Papers, que começa a ser publicada a partir deste domingo (3/10) por veículos como Washington Post, Le Monde, El País, The Guardian e BBC, entre outros. No Brasil, além do Metrópoles, também participaram da investigação o site Agência Pública, a revista Piauí e o site Poder 360.

— Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) October 4, 2021





