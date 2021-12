Jean Wyllys detona Simone Tebet: cinismo é tão pernicioso quanto a mentira deliberada

Apoie o 247

247 - O ex-deputado Jean Wyllys usou suas redes para criticar a senadora Simone Tebet (PMDB-MS), candidata à Presidência da República, que declarou em entrevista a um jornal portugês que "ninguém imaginava que Bolsonaro seria o pior presidente da história”.

O ex-deputado acrescenta que tudo não passa de "expressões da propaganda política mais sórdida''.que o cinismo é tão pernicioso à democracia quanto a mentira deliberada"

O ex-deputado as declarações são "expressões da propaganda política mais sórdida''.

A senadora Simone Tabet e todos que, como ela, hoje fingem surpresa em relação ao caráter fascista de Bolsonaro são a prova de que o cinismo é tão pernicioso à democracia quanto a mentira deliberada, e de que ambos são expressões da propaganda política mais sórdida. — Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) December 27, 2021

Em entrevista ao jornal português Diário de Notícias, Tebet disse que foi surpreendida pelo desgoverno de Bolsonaro.

"Ninguém imaginava que Bolsonaro poderia namorar com o autoritarismo, ameaçar as instituições democráticas, tentar mudar todo o pensamento de uma geração com o discurso de ódio contra as minorias e fazer uma gestão tão ruim".

