Jessé Souza cobra prisão de Deltan Dallagnol.

Sociólogo e escritor afirma que o procurador “conspirou, ao arrepio da lei e escondido dos superiores, com autoridades dos EUA para lesar, pensando no próprio bolso, sob a máscara hipócrita do combate fajuto da corrupção, toda uma sociedade” edit

247 - O sociólogo e escritor Jessé Souza pediu a prisão do procurador Deltan Dallagnol, da Lava Jato, pelo Twitter. “O que falta mais para prender Dallagnol e sua turma?”, indagou.

“Conspirou, ao arrepio da lei e escondido dos superiores, com autoridades dos EUA para lesar, pensando no próprio bolso, sob a máscara hipócrita do combate fajuto da corrupção, toda uma sociedade. #aguerracontraobrasil”, lembrou ainda o autor de A Elite do Atraso.

Nesta quinta-feira 12, a Agência Pública, em parceria com o The Intercept, publicou um novo capítulo da Vaza Jato, que revelou que a força-tarefa já pretendia repassar verba para os Estados Unidos referente à multa da Petrobrás desde 2015.