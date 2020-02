Jéssica Tauane: precisamos voltar a falar com os cristãos

247 - Católica criada em uma família praticante, a youtuber Jéssica Tauane, criadora do Canal das Bee e atualmente no comando do canal que leva seu nome, acredita que não há saída política para o campo progressista que não passe pela retomada do diálogo com os cristãos.

Em entrevista ao jornalista William De Lucca na TV 247, Jéssica disse que não podemos demonizar os evangélicos, ainda que existam alguns segmentos que tenham um "plano de dominação política".

"Precisamos começar a falar mais com as pessoas cristãs, não podemos demonizar todos os evangélicos, porque isso está sendo contraproducente. Temos de falar mais com estas pessoas, vejo sucesso se fizermos isso com mais frequência", disse Jéssica.

Ela ainda falou sobre gordofobia, homofobia, feminismo e como é ser ativista de minorias políticas no governo de Jair Bolsonaro.