JN revela emails que comprovam negociação da Saúde com a Davati e grupo evangélico

Revista Fórum - O Jornal Nacional, da TV Globo, revelou neste sábado (3) e-mails em que o diretor de Imunização do Ministério da Saúde, o veterinário Lauricio Monteiro Cruz nomeado por Eduardo Pazuello, autorizou que um reverendo atuasse com sua empresa nas negociações com a Davati Medical Supply em nome da pasta em um negócio de compra de vacinas. Denúncias do empresário Luiz Paulo Dominguetti apontavam para esquema de propina na negociata com um valor abaixo do que as mensagens revelam.

“E-mails obtidos pelo Jornal Nacional revelam que o diretor de Imunização do Ministério da Saúde deu aval para que um reverendo e a entidade presidida por ele negociasse 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca em nome do governo com a empresa americana Davati”, disse a apresentadora Ana Luiz Guimarães na abertura da reportagem.

A matéria, conduzida pelo jornalista Tiago Eltz, exibiu troca de correios eletrônicos realizada entre Cruz, o reverendo Amilton Gomes, presidente do grupo evangélico SENAH, e o presidente da Davati, Herman Cardenas, sobre a compra de 400 milhões de doses imunizantes da AstraZeneca. Dessa maneira, o negócio possuía 2 intermediários.

Continue lendo na Fórum.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.