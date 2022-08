JN tira 'tchutchuca do centrão' da boca de Bonner

O nome do jornalista se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Jornal Nacional até abordou a confusão na manhã desta quinta (18) entre o presidente Jair Bolsonaro e o youtuber Wilker Leão, mas preferiu manter a provocação "tchutchuca do centrão" apenas na boca do influenciador. A alcunha foi mostrada durante a reportagem, mas criou-se nas redes sociais a expectativa de que seria repetida por William Bonner. A reportagem é do portal Notícias da TV.

O caso, inclusive, foi noticiado como um "incidente" pelo âncora. Ele disse que o chefe do Executivo foi provocado pelo jovem durante um encontro com apoiadores na saída do Palácio do Planalto, em Brasília. O blogueiro chegou a ser empurrado ao questioná-lo sobre ter limitado as delações premiadas.

As imagens, em seguida, mostraram Leão filmando Bolsonaro com o celular. "Você é uma tchutchuca do centrão, seu covarde", gritou o rapaz, que viu o político partir para cima dele para tomar o aparelho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O telejornal da Globo ainda mostrou a resolução do conflito. "Ao sair do carro, Bolsonaro se aproximou para uma conversa. Os seguranças separaram os dois. Quando os ânimos se acalmaram, eles conversaram sem novos incidentes", acrescentou Bonner.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O nome do jornalista, aliás, se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter durante a tarde e o início da noite desta quinta. "Confesso que queria ver Bonner falar Tchutchuca do Centrão", lamentou Matheus Soares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Fiquei esperando o Bonner falar: abre aspas, tchutchuca do centrão, fecha aspas. Decepção", acrescentou Dan Garcia. "Tem dias que eu só queria uma deep fake [tecnologia para simular vídeos com alto grau de realidade] do William Bonner falando tchutchuca do centrão no Jornal Nacional", brincou Sanza.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.