João critica comentário racista de Rodolffo e cai no choro no choro: 'Tô cansado'

247 - João Luiz Pedrosa desabafou durante o Jogo da Discórdia desta segunda-feira (5) no BBB21. O professor reclamou de um comentário racista, disfarçado de piada, que Rodolffo Matthaus havia feito a respeito de seu cabelo. "Eu tô cansado", disse o integrante do camarote, que acabou caindo no choro. A reportagem é do portal Na Telinha.

No programa ao vivo, Tiago Leifert pediu para os participantes apontarem o melhor e pior jogador e o adversário que vem jogando sujo pelo prêmio milionário.

Em sua vez de jogar, João Luiz resolveu falar o que estava entalado sobre o comportamento do sertanejo. "No sábado aconteceu uma situação lá no quarto cordel. O Rodolffo chegou a fazer uma piada, comparando a peruca do mostro da pré-história com o meu cabelo. Tocou num ponto muito específico, porque o jogo pode ser, sim, de coisas que a gente vive aqui dentro, mas também tem que ser um jogo de respeito", disparou o professor.

