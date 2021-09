Joaquim de Carvalho bomba no Twitter após ser atacado pela mídia bolsonarista: #sigamomonstrao

Amigas e amigos, estréio no Twitter com boa notícia: o documentário "Uma fakeada no coração do Brasil" superou a marca de 1 milhão de visualizações. Em seis dias. Muito feliz. E quero dividir essa alegria com todos vocês. Aguardem a Parte II. https://t.co/U2sZXATLRD

