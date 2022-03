Joaquim de Carvalho lembra que Dallagnol, embora condenado, ficou milionário

Apoie o 247

ICL

247 – O repórter investigativo Joaquim de Carvalho avalia que a condenação do ex-procurador Deltan Dallagnol a indenizar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em R$ 75 mil pelo episódio do powerpoint ficou barata para um personagem que enriqueceu com a Lava Jato, processo que destruiu 4,4 milhões de empregos no Brasil, além da própria credibilidade do sistema de Justiça. Joaquim também lembra que Dallagnol sai milionário desse processo de destruição da economia nacional:

Tem q pagar pelo mal que fez ao País, e também ao sistema de justiça. Mas hj tem 2 apartamentos, de um andar cada um, a família comprou 4 franquias da Hering e, segundo site de Curitiba, em outubro estava surfando nas Ilhas Maldivas. O Brasil empobreceu, mas @deltanmd enriqueceu. https://t.co/aBknSUR0vg CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE March 23, 2022

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: