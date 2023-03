Jogador Anderson Talisca nega que caiu em golpe do PIX de repórteres da Record

Jogador é citado em escândalo envolvendo repórteres da Record que teriam roubado doações para tratamento de uma menina com câncer edit

Apoie o 247

ICL

247- O suposto desvio de PIX que teria sido cometido por jornalistas da Record TV Itapoan, que seria originalmente destinado para o tratamento de uma menina com câncer, ganhou um novo desdobramento, informa reportagem de Pedro Morais no portal BNews. Dos cerca de R$ 800 mil que teriam sido desviados de uma arrecadação para ajudar famílias carentes, pelo menos R$ 70 mil tiveram como origem o dinheiro doado pelo jogador Anderson Talisca, ex-Bahia.

O representante do atleta, Valderson Mendes, em contato com o jornalista e esclareceu alguns pontos sobre este caso.

>>>> Record pediu para site não revelar identidade de suspeitos envolvidos no caso de roubo das doações à menina com câncer

Ele destacou que o meio-campista do Al-Nassr, da Arábia Saudita, não sofreu nenhum tipo de golpe com o escândalo financeiro. Em seguida, ele desmentiu o interesse em abater a doação no Imposto de Renda.

"Essa notícia que estão veiculando de que Talisca entrou em contato, pediu comprovante para comprovar renda, sofreu golpe não ocorreu em momento algum, foram apenas especulações. Não sei se estão querendo utilizar isso para dar credibilidade a notícia. A finalidade da doação foi atingida, até porque fizemos a transferência diretamente na conta da mãe da criança, não passou por outra pessoa", enfatiza Valderson.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.