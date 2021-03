Joice Hasselmann incinerou macacão que emprestou a Carla Zambelli

247 - A deputada federal Joice Hasselmann mandou incinerar o macacão preto que um dia emprestou para a também deputada Carla Zambelli. A informação é da jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo.

Segundo a jornalista, no mês passado, Joice afirmou no Twitter que Carla pegava roupas dela emprestadas (antes de brigarem) e não devolvia. “São as únicas elegantes que ela usa”, afirmou. “Já as cafonas são dela mesmo”.

Zambelli colocou o macacão numa sacola e deixou na porta do gabinete de Joice. “Mandei botar no fogo”, diz a parlamentar.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.