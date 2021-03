Joice posta vídeo fake de Lula bêbado, apaga e pede desculpas

"Publiquei por confiar na fonte", disse a deputada sobre o vídeo grotescamente manipulado que usou para atacar Lula e mostrar seu desespero com a elegibilidade do petista edit

Portal Forum - A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) foi às redes sociais, na noite desta terça-feira (9), para pedir desculpas – sem especificar a quem – por ter divulgado um vídeo fake para atacar o ex-presidente Lula.

Trata-se de um vídeo em que Lula fala sobre ter 74 anos de idade e “tesão” de um jovem de 20. O áudio do vídeo foi grosseiramente manipulado para que a fala do ex-presidente saísse mais lenta, dando a impressão de que ele estaria alcoolizado.

A fake news dá conta ainda de que Lula, bêbado, estaria comemorando a decisão do STF que anulou seus processos, e circulou com força entre bolsonaristas e direitistas, desesperados com o fato de que o petista recuperou seus direitos políticos.

“Lula feliz e bêbado comemorando a gentileza que Bolsonaro faz ao destruir a Lava Jato e salvar Lula. A porteira foi aberta”, escreveu Hasselmann ao compartilhar o vídeo.

Após o alerta de internautas de que o vídeo foi manipulado, Joice e o colunista de extrema-direita, Rodrigo Constantino, que também havia compartilhado a postagem, apagaram suas publicações.

Horas depois, a parlamentar, então, foi às redes para se explicar. Ela disse que postou o vídeo pois o recebeu de “uma grande publicitária”.

“Pessoal, recebi hj – de uma gde publicitária do Brasil- um vídeo do Lula, supostamente bêbado, comemorando sua “volta” à ativa. Publiquei por confiar na fonte. No primeiro questionamento de que havia uma edição para deixar o vídeo em “slow motion”, deletei, antes mesmo de checar”, escreveu Joice.

“Ñ tenho compromisso com o erro de ngm, mto menos com o meu. Ñ publicaria, se ñ confiasse na fonte, q questionada disse q recebeu tbm de alguém de confiança. Melhor mesmo ñ republicar nada, mesmo q venha de alguém probo. Fakenews é Fakenews, ñ importa se vem da esquerda ou direita. O tuíte ficou poucos minutos no ar. Ainda assim, peço sinceras desculpas. No início dessa equação houve um malandro com dólo; os outros – como eu – entraram de gaiato. Ainda assim, meus seguidores tiveram acesso a essa porcaria. Mais uma vez, mil desculpas”, completou a deputada.

