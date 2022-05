Jorge Jesus causou climão em gravação com Galvão e se queimou na Globo

Apoie o 247

247 - Ex-técnico do Flamengo entre 2019 e 2020, Jorge Jesus não ficou mal visto apenas com a diretoria do clube ao tentar cavar seu retorno. O português também ficou queimado na Globo. O profissional de 67 anos se recusou a dividir um Bem Amigos!, comandado por Galvão Bueno no SporTV, com um compatriota na semana passada. Por isso sua entrevista foi gravada. E a emissora não gostou nada de ele ter descumprido a palavra que tinha dado sobre não conversar com outros jornalistas. A reportagem é do portal Notícias da TV.

O material foi gravado no último dia 2 e foi ao ar nesta segunda (9), às 22h. Por motivos óbvios, Jesus não vai comentar nada sobre a conversa que teve com Renato Maurício Prado, no UOL, publicada na quinta (5). Com o jornalista, o técnico disse que poderia esperar o Flamengo contratá-lo até o dia 20 e criticou o atual comandante, Paulo Sousa. O fato pegou muito mal com parte da torcida e dos técnicos portugueses que trabalham no Brasil.

Segundo apurou o Notícias da TV, a intenção da Globo era colocar Jorge Jesus para ser atração do Bem Amigos! já na semana passada. No entanto, foi atendido um pedido do lusitano, que se recusou a dividir o programa com o compatriota Luís Castro --que comanda o Botafogo desde o mês passado. Para não cometer uma indelicadeza com Castro, com quem já havia marcado a data há algumas semanas, a Globo teve de se virar nos 30.

A entrevista com Jorge Jesus foi negociada pessoalmente por Galvão Bueno. Foi então preparado um esquema especial para recebê-lo durante a tarde. Já de noite, Luís Castro foi sozinho ao Bem Amigos!, mas sem Galvão Bueno --o esportivo foi comandado por Cléber Machado. Ele não "dobrou" naquele dia e só foi aos estúdios por causa do mister.

