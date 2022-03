Jorge Pontual equipara tapa de Smith a estupro e diz que ator deve ser punido pela Academia (vídeo)

Apoie o 247

ICL

Fórum - Como esperado, o tapa do ator Will Smith na cara do comediante Chris Rock, após este fazer uma piada de mau-gosto contra a Jada Smith, durante a cerimônia do Oscar 2022, está entre os assuntos mais comentados nas redes e nos programa de televisão.



Ao longo de sua programação, o canal pago Globo News exibiu duas análises que sobre o ocorrido: uma de Jorge Pontual e outra de Flávia Oliveira, ambos jornalistas do canal.



A declaração de Pontual beira o absurdo, pois, o profissional, ao falar das leis da Califórnia, equiparou o tapa de Will Smith a um estupro e afirmou que o ator deve sofrer sanções por parte da Academia organizadora do Oscar.



Para o comentarista da @GloboNews, Jorge Pontual, a tapa dada por Will Smith é tão grave quanto um ESTUPRO. Isso mesmo. O comentarista do maior conglomerado de mídia do país conseguiu 1) dizer que Smith deveria ser preso e 2) dizer que oq ele fez foi tão grave qt um estupro. pic.twitter.com/HPtpxM0qXu — Elton de Castro (@eltondcastro) March 29, 2022

Leia a íntegra da matéria no portal Fórum

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE