Jorge Pontual fura blindagem da Globo e aponta má conduta de Dallagnol revelada pela Vaza Jato

Correspondente da Globonews, o jornalista Jorge Pontual quebrou o silêncio da Globo em relação à Vaza Jato e disse que especialistas estadunidenses no combate à corrupção ficaram indignados com a postura de Deltan Dallagnol, após as denúncias do Intercept, e passaram a pedir a libertação do ex-presidente Lula edit