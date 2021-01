Jornal Estado de S. Paulo começa a contar as horas para o fim do governo Bolsonaro

O jornal paulista, que ajudou a eleger Jair Bolsonaro e ficou famoso pelo editorial “Uma escolha muito difícil” na época da disputa do fascista contra Fernando Haddad (PT), afirma que as 17,5 mil horas para o governo acabar serão “uma eternidade, considerando-se que se trata do pior governo da história nacional” edit

247 - O jornal Estado de S.Paulo começou a contar as horas para o fim do governo de Jair Bolsonaro. Em artigo publicado nesta sexta-feira, 1º, o jornal publicou que “a partir de hoje, quando se completa a primeira metade do mandato, faltarão cerca de 17,5 mil - uma eternidade, considerando-se que se trata do pior governo da história nacional”.

O jornal paulista, que ajudou a eleger Bolsonaro e ficou famoso pelo editorial “Uma escolha muito difícil” na época da disputa do fascista contra Fernando Haddad (PT), afirma que “os dois primeiros anos da gestão de Bolsonaro servem de parâmetro para o que nos aguarda na segunda parte do mandato, o Brasil nada pode esperar senão mais obscurantismo, truculência e incapacidade administrativa, pois essa é a natureza de um governo cujo presidente não se elegeu para governar, e sim para destruir”.

Ainda, o jornal critica que “as alardeadas reformas foram ou esquecidas ou sabotadas por Bolsonaro justamente na época mais propícia para sua aprovação”. Isto é, o Estado de S. Paulo mostra claramente que um dos problemas de Bolsonaro seria sua incapacidade de levar adiante a política de reformas neoliberais, motivos pelo qual um setor da direita abandonou o governo.

“Será uma surpresa se a pauta de reformas avançar na segunda metade do mandato, em meio ao previsível clima de campanha eleitoral alimentado pelo próprio presidente. Não há motivo para otimismo – e não há porque Bolsonaro não se mostrou competente nem mesmo para encaminhar as pautas ditas ‘de costumes’, tão caras ao bolsonarismo”, continua o jornal.

“Até aqui, Bolsonaro dedicou-se a criar um discurso em que todos são responsáveis pelos problemas, menos ele”, ressalta. “Para que esse discurso funcione, é preciso desqualificar a imprensa profissional, que trabalha para revelar fatos concretos, e valorizar as redes sociais, que criam ‘fatos’ sob encomenda. É o que Bolsonaro faz a todo momento”, afirma.

“Nas 17,5 mil horas desse pesadelo que ainda temos pela frente, é preciso que a sociedade e as instituições democráticas impeçam Bolsonaro de completar sua obra deletéria. Se não se pode esperar que Bolsonaro se emende, ao menos é possível tentar reduzir os danos de sua catastrófica passagem pelo poder”, conclui.

