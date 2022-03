Jornal Nacional assume "erro" ao atribuir como russo tanque que atropelou carro em Kiev (vídeo)

Apoie o 247

247 - Após quase um mês de conflito na Ucrânia, William Bonner, do Jornal Nacional, da Globo, assumiu nesta segunda-feira (21) que "errou" ao divulgar reportagem, no dia 25 de fevereiro, que apontava como russo um tanque que aparece atropelando um carro nas ruas de Kiev.

"Na escalada de manchetes daquela edição, na descrição dessa cena nós dissemos que um tanque russo tinha cometido uma covardia brutal. E essa afirmação não tinha base suficientemente sólida para ser feita", disse Bonner, classificando a acusação feita contra as tropas russas como "um erro".

Segundo o correspondente de guerra, Elijah J Magnier, que tem 37 anos cobrindo conflitos no Irã, no Líbano, na Síria e outros países, disse se tratar de um Tanque Estrela 10 ucraniano. “E o motorista não estava prestando atenção, então passou por cima de um carro que vinha do outro lado”, relatou.

Nas redes sociais, internautas repercutiram a "errata" global. "Após 24 días, o Jornal Nacional se retrata sobre aquele tanque que passou por cima do carro não ser russo. Mas afirmou que não dá para ver se é ucraniano ou não, que a imprensa internacional foi inconclusiva", disse um internauta.

"William Bonner, no Jornal Nacional da Rede Globo de hoje acabou de assumir que primeiro dão a manchete pra depois apurar o fato. Assumiu que primeiro acusaram a Rússia por um tanque atropelar um civil, pra depois apurar que não era russo. Jornalismo nunca foi o forte da Globo", disse outro.

No #JornalNacional, William Bonner pede desculpas por erro cometido pelo telejornal ao afirmar q motorista de tanque jogado contra carro de ucraniano, era russo.



Mesmo após apurações, ñ se chegou à conclusão de q o motorista do carro de guerra era da Rússia 👁👁 #JN



Jornal Nacional tendo que pedir desculpas pelo o fato ter dito que o tanque que passou por cima do carro era Russo 😂😅 já já vai ter que pedir desculpas por passar pano pra exército nazista. — RL 🥋 (@LeiteRaaul) March 21, 2022