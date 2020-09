Jornal Nacional ataca Igreja Universal por suposta participação em esquema de corrupção de Crivella

Segundo reportagem no Jornal Nacional, acusação do Ministério Público é de movimentações de até R$ 5,9 bilhões edit

Revista Fórum - O Jornal Nacional deste sábado (12) voltou a dar destaque às apurações do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) sobre a Operação Hades, que investiga um suposto ‘QG da Propina’ na Prefeitura do Rio que seria comandado pelo prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), bispo da Igreja Universal – comandada do líder evangélico Edir Macedo, dono da TV Record.

“O MP afirma que a Igreja Universal do Reino de Deus foi usada para lavar dinheiro desviado no esquema de corrupção da Prefeitura do Rio”, disse a apresentadora Renata Vasconcellos na abertura do telejornal.

Segundo o telejornal, o Subprocurador-Geral de Justiça de Assuntos Criminais e de Direitos Humanos do MPE-RJ, Ricardo Ribeiro Martins diz em documento enviado à Justiça que o MP encontrou indícios de “bilionárias movimentações atípicas” da Igreja Universal do Reino de Deus e apontou que seria “verossímil concluir que a entidade religiosa está sendo utilizada como instrumento para lavagem de dinheiro fruto da endêmica corrupção instalada na alta cúpula da administração municipal”.

Nos documentos, o MP detalha esse suposto esquema de lavagem de dinheiro, mas não detalha o esquema. O MP apenas aponta “as bilionárias movimentações atípicas” da IURD, a “notória vinculação” de Crivella com a igreja e o “envolvimento de Mauro Macedo [primo de Edir Macedo] na trama criminosa”. As movimentações seriam de até R$ 5,9 bilhões.

O telejornal ainda expôs conversas do empresário Rafael Alves que falam sobre esquemas de corrupção. Alves é apontado como figura influente na gestão de Crivella, por ser supostamente operador do “esquema de corrupção, peculato, fraude a licitação e lavagem de dinheiro instalado no município do Rio”, segundo MP.

A reportagem de Pedro Bassan ainda apontou que Crivella teria evitado a demolição de uma casa do senador Romário (Podemos-RJ) à pedido de Alves.

