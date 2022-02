Jornal Nacional, da Globo, destaca fala de Monark sobre partido nazista

O telejornal registrou ainda o apoio do deputado federal Kim Kataguiri ao agora ex-apresentador do Flow Podcast edit

247 - O Jornal Nacional, da Rede Globo, destacou na edição de terça-feira (8) as falas do agora ex-apresentador do Flow Podcast, Monark, a favor da criação de um partido nazista no Brasil.

O telejornal recapitulou as falas de Monark e também dos deputados federais Kim Kataguiri (DEM-SP) - que apoiou Monark - e Tabata Amaral (PSB-SP) - que reagiu. Os parlamentares participavam do programa quando Monark se disse a favor de um partido nazista.

O Jornal Nacional também abordou as repercussões sobre o caso.

