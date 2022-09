Jornal Nacional descasca Bolsonaro após fake news grotesca sobre pesquisas (vídeo)

Apoie o 247

247 - O Jornal Nacional desmentiu nesta segunda (19) os vídeos com trechos adulterados que apontavam Jair Bolsonaro (PL) à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas pesquisas de intenção de voto. William Bonner também criticou o desprezo do presidente diante dos levantamentos e as declarações de que ele não aceitará outro resultado senão o da vitória dele no primeiro turno. "Levantar suspeitas sobre a Justiça Eleitoral é uma afronta à democracia brasileira e deve ser denunciado", disse. A reportagem é do portal Notícias da TV.

Renata Vasconcellos alertou os telespectadores para as deep fakes, tecnologia que usa inteligência artificial para manipular imagens em movimento.

"Entre outras coisas, ela permite adulterar o movimento dos lábios de alguém e transplantar um trecho de uma fala de um determinado ponto para outro mudando completamente o conteúdo de uma notícia, por exemplo", explicou.

Em seguida, a Globo exibiu alguns vídeos em que o conteúdo do jornal foi alterado para dar vantagem a Bolsonaro. Renata frisou que eles foram compartilhados massivamente na internet para desmerecer as pesquisas e desinformar os eleitores.

"Alguns dos mais compartilhados exibem áudio e vídeo adulterado para afirmar que o candidato à reeleição Jair Bolsonaro estaria à frente na pesquisa de intenção de voto do Ipec, o que é falso. A pesquisa mostrou o oposto do adulterado", acrescentou a âncora.

"Desde 15 de agosto até hoje, as pesquisas do Ipec e do DataFolha apresentadas aqui no JN mostraram o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, como o que tem a maior intenção de voto. Em todas elas, Bolsonaro apareceu em segundo lugar", arrematou Bonner.

Em seguida, Bonner ressaltou que a divulgação dos vídeos coincidiram com declarações públicas de Bolsonaro sobre não aceitar o resultado das urnas:

A distribuição desses vídeos falsos coincidiu com declarações públicas do candidato Bolsonaro em que despreza as pesquisas eleitorais dos institutos Ipec e DataFolha, afirmando sem nenhuma base nos fatos que qualquer resultado das urnas que não seja a vitória dele em primeiro turno significará que algo errado terá ocorrido no TSE. Levantar suspeitas sobre a Justiça Eleitoral é uma afronta à democracia brasileira e deve ser denunciado

Veja um trecho do alerta:

Nestas eleições, a guerra travada na internet ganhou arma nova: o deepfake, instrumento de adulteração de sons e imagens que usa inteligência artificial. Um desses vídeos afirma que Bolsonaro estaria à frente na pesquisa de intenção de voto do Ipec, o que é falso. #JN pic.twitter.com/rBi3FroQKR — Jornal Nacional (@jornalnacional) September 20, 2022

