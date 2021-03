Jornal Nacional faz matéria sobre decisão do STF que declarou Moro parcial, mas fala em "provas" contra Lula

O Jornal Nacional, da Globo, dedicou cerca de 20 minutos de reportagem sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que declarou o ex-juiz da Lava Jato de Curitiba, Sergio Moro, parcial no julgamento do caso do triplex atribuído ao ex-presidente Lula edit

247 - O Jornal Nacional, da Globo, nesta terça-feira, 23, dedicou cerca de 20 minutos de reportagem sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que declarou o ex-juiz da Lava Jato de Curitiba, Sergio Moro, parcial no julgamento do caso do triplex atribuído ao ex-presidente Lula.

O jornalista Florestan Fernandes lembrou, no entanto, que o Jornal Nacional disse que “a 2º Turma do STF anulou todas as provas do triplex do Guarujá”. “Queria saber qual prova, qual documento, um documento de compra e venda, escritura, depósito bancário? A TV Globo continua negando os fatos e indo contra os princípios básicos do bom jornalismo”, afirmou, lembrando que não existem provas concretas contra Lula.

