Jornal Nacional mostra negociação de vacina superfaturada com Pazuello

Revista Fórum - O Jornal Nacional deste sábado (17) exibiu ampla reportagem sobre mais um escândalo do governo de Jair Bolsonaro em relação à compra de vacinas contra a Covid-19.

O telejornal da Rede Globo deu espaço ao vídeo divulgado nesta sexta (16), no qual Eduardo Pazuello, então ministro da Saúde, prometeu a um grupo de intermediários comprar 30 milhões de doses da vacina chinesa Coronavac. As vacinas foram formalmente oferecidas ao governo por quase o triplo do preço negociado pelo Instituto Butantan.

O JN mostrou o vídeo da reunião em que Pazuello aparece ao lado de quatro pessoas que representariam a World Brands, empresa de Santa Catarina que lida com comércio exterior.

“Já saímos daqui hoje com o memorando de entendimento já assinado e com o compromisso do ministério de celebrar, no mais curto prazo, o contrato para podermos receber essas 30 milhões de doses no mais curto prazo possível para atender a nossa população”, diz o então ministro.

A proposta da World Brands oferece os 30 milhões de doses da vacina do laboratório chinês Sinovac pelo preço unitário de US$ 28 a dose. Dois meses antes da reunião, o governo havia anunciado a aquisição de 100 milhões de doses da Coronavac do Instituto Butatan, pelo preço de US$ 10 a dose.

