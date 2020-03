Jornal Nacional parte para desconstrução de Bolsonaro

O Jornal Nacional da TV Globo abriu sua edição logo após o pronunciamento de Bolsonaro para imediatamente contestar as informações ali enunciadas, em movimento agressivo e acelerado de desconstrução do presidente edit

Revista Fórum - O Jornal Nacional desta terça-feira (31), que foi ao ar logo após o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, começou corrigindo a informação alardeada pelo ex-capitão de que o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, era contra o isolamento social.

Logo na chamada do telejornal, a apresentadora Renata Vasconcellos destacou que “Bolsonaro deixou de fora uma parte fundamental do discurso” de Tedros Adhanom ao comentar sobre o isolamento social. O trecho excluído, segundo ela, é o que o diretor cobra medidas dos governos.

O telejornal exibiu o discurso completo do chefe da OMS, apontou as distorções feitas pelo presidente Jair Bolsonaro e ainda destacou a resposta da organização sobre a fala do ex-capitão.

Leia mais na Revista Fórum

O Brasil 247 quer a sua ajuda para tomar decisões importantes. Participe da pesquisa