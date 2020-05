Jornal Nacional sai do ar no momento em que falava de Bolsonaro (vídeo)

Revista Fórum - O Jornal Nacional desta terça-feira (12) começou com uma falha técnica na chamada escalada, a leitura das principais manchetes. O telejornal da Globo é ao vivo, mas a abertura é gravada minutos antes, uma prática comum em jornais de TV.

A escalada começou forte, anunciado a exibição do vídeo da reunião de Jair Bolsonaro com ministros, parte do inquérito do Supremo Tribunal Federal que investiga a interferência ilegal do presidente na Polícia Federal, para proteger familiares de investigações.

Exatamente quando os apresentadores William Bonner e Renata Vasconcelos falavam das acusações contra o presidente e das provas surgidas no material em vídeo, a escalada começou a apresentar defeitos intermitentes de áudio e vídeo.

Assista:

Aqui o vídeo completo do momento que deu title na escalada do #JN desta terça-feira (12/5) 👇🏼👎🏼 pic.twitter.com/6IMwfpTbxB — George Marques (@GeorgMarques) May 12, 2020

