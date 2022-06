Jornal Nacional surpreende com minuto de silêncio na abertura

No Twitter, internautas reagiram à cena edit

247 - Heraldo Pereira e Renata Vasconcellos abriram o Jornal Nacional (Globo) desta terça-feira (7) em silêncio. Os dois âncoras ficaram 40 segundos sem falar nada em homenagem ao Dia da Liberdade de Imprensa, comemorado hoje. "Direito fundamental", declarou Renata. A reportagem é do portal Notícias da TV.

Após os segundos de silêncio, os jornalistas explicaram o motivo do "protesto" ao público do telejornal. "Hoje é terça-feira, 7 de junho, Dia Nacional da Liberdade de Imprensa", anunciou Pereira: "Esse nosso gesto, essa nossa homenagem, é para lembrar a importância desse direito fundamental para a democracia", completou Renata em seguida.

No Twitter, internautas reagiram à cena. "Jornal Nacional começou em silêncio, homenageando a liberdade de imprensa, amei", comentou a usuária identificada como Bárbara. "Jornal Nacional muito perspicaz com Renata e Heraldo Pereira começando em silêncio, fazendo referência ao Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, que é comemorado hoje", escreveu a espectadora Anna Beatriz.

Outros usuários brincaram com o susto pela ausência de falas dos jornalistas. "Eu comecei a rir achando que tinha dado problema na abertura do Jornal Nacional e, em seguida, fui tapeada lindamente com um silêncio ensurdecedor que já estava combinado", reagiu a usuária Dani. "Jornal Nacional começando em silêncio. Que ódio, achei que era minha televisão", comentou a internauta Julia.

