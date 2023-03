Jornal oficial da Faria Lima diz em editorial que a taxa de juros tem que cair

Apoie o 247

247 - “Brazil Journal”, considerado o folhetim oficial da Faria Lima, bairro de São Paulo que simboliza o mercado financeiro brasileiro, disse em editorial que a taxa de juros tem que cair e apontou o risco da elevação para a economia brasileira.

De acordo com editorial, “nos últimos 20 anos, uma novidade aconteceu. Em vez de tomarem dinheiro só no banco, as empresas passaram a tomar emprestado com as pessoas – aprofundando o chamado mercado de capitais. Se o Presidente pesquisar, vai descobrir metalúrgicos de São Bernardo e dentistas de Garanhuns entre os milhões de pequenos poupadores/investidores que têm sua açãozinha da Petrobras e uma conta na XP”.

“O juro alto destrói esses investimentos e adia a aposentadoria do brasileiro que lutou muito para conseguir poupar. Além de investir, esses brasileiros também têm o costume de votar a cada quatro anos”, diz um trecho do texto.

“É o juro baixo que cria o círculo virtuoso de investimento, emprego e renda: os empreendedores tomam risco, assinam carteiras e fazem novas fábricas. O dinheiro circula, criando oportunidade para quem mais precisa. Já o juro alto empurra o capital para uma longa hibernação em contas remuneradas. O rico continua protegido; o pobre se estrepa”, diz outro trecho do editorial.

