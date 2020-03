Jornalista alemão diz que Bolsonaro pode transformar o coronavírus na peste brasileira

247 - O jornalista alemão Philipp Lichterbeck comparou Jair Bolsonaro às autoridades religiosas da Idade Média, em sua coluna na DW. O texto relaciona as medidas adotadas pelo chefe do executivo, para conter a crise do novo coronavírus no Brasil, aos fatores que tornaram a peste negra avassaladora na Europa Medieval.

Segundo Philipp, a hostilidade do bolsonarismo em relação à ciência e o fanatismo religioso são dois grandes problemas para o combate ao coronavírus: “Escrevi sobre a hostilidade do bolsonarismo em relação à ciência. Agora, está comprovado aonde isso leva. Direto para a catástrofe. A situação no Brasil pode muito bem ser comparada à Idade Média na Europa. Naquela época, o fanatismo religioso fez com que fossem esquecidos os conhecimentos dos gregos e romanos no campo da higiene”.

O jornalista destaca a responsabilidade de Jair Bolsonaro, ao compara o coronavírus no Brasil e a peste negra na Idede Média: “A covid-19 é a peste negra do Brasil. Se o novo coronavírus fizer com que milhares de brasileiros adoeçam nas próximas semanas e levar não apenas o sistema de saúde, mas também a sociedade brasileira à beira do caos, haverá para isso um principal culpado. O nome dele é Jair Bolsonaro”.