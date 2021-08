Jornalista Bianca Santana derrota Bolsonaro na Justiça e recebe indenização por danos morais

247 - O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) confirmou nessa quinta-feira (19) a sentença que condenou Jair Bolsonaro (Sem Partido) a indenizar em R$ 10 mil a jornalista Bianca Santana. Durante uma live, em maio de 2020, Bolsonaro acusou a jornalista de ter veiculado fake news. No fim de julho, ele pediu desculpas.

À Revista Fórum, a jornalista afirmou ser "um alento que a justiça tenha sido reafirmada. O texto do relator, que embasou o voto dos desembargadores, é uma importante peça na defesa da liberdade de expressão e do exercício do jornalismo". "Pedir desculpas não desfez o estrago nem significou uma mudança de postura. Pelo contrário, Bolsonaro e quem está perto dele segue atacando a imprensa e violando direitos de toda a população", disse (leia a íntegra na Revista Forum).

