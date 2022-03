Jornalista Carla Vilhena pede demissão da CNN

Apoie o 247

ICL

247 - A jornalista Carla Vilhena pediu demissão da CNN Brasil na tarde desta segunda-feira (14). A informação foi confirmada pela jornalista no Twitter. "Acabo de pedir demissão da CNN. E não estou indo pra Rede TV. Nem agora, nem nunca", afirmou Vilhena.

Segundo o jornalista Gabriel Perline, do site Gente, Carla Vilhena se reuniu com Ellen Nogueira, diretora de Jornalismo do canal, e com Leandro Cipoloni, vice-presidente de Jornalismo da CNN Brasil, assim que chegou na empresa. "Quem ouviu a conversa percebeu que os ânimos estavam exaltados, e em alguns momentos houve até elevação no tom de voz", diz ele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acabo de pedir demissão da CNN.

E não estou indo pra Rede TV. Nem agora, nem nunca. — Carla Vilhena (@carlavilhenaa) March 14, 2022