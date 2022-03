Jornalista de afiliada da Globo morre aos 42 anos

O comunicador também era chefe de Redação da emissora e comandava a edição matinal do telejornal edit

247 - Jornalista da TV Tem, afiliada da Globo no interior de São Paulo, Jocelito Paganelli morreu aos 42 anos na tarde de terça-feira (29) em São José do Rio Preto. O apresentador do Tem Notícias sofreu um mal súbito em casa e chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

O comunicador também era chefe de Redação da emissora e comandava a edição matinal do telejornal ao lado de Nilessa Tait.

De acordo com o g1, Paganelli passou mal quando estava em casa. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e tentou reanimá-lo. A suspeita é que o jornalista tenha sofrido um infarto fulminante. Ele deixa o marido, Junior Caires.

Nascido em Catanduva, o apresentador trabalhava na TV Tem desde 2017. Antes de ir para a televisão, passou pelo jornal Diário da Região. Jocelito era conhecido na região por noticiar os bastidores da vida política de Rio Preto, além de fazer apurações e denúncias.

