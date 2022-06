Jornalista do Congresso em Foco recebe ameaças de morte

Apoie o 247

247 - A jornalista do Congresso em Foco Vanessa Lippelt recebeu uma ameaça de morte, no último domingo (5). De acordo com a Associação Brasileira de Imprensa (ABI), o texto, com a foto de uma arma que, segundo o autor, seria usada no assassinato da jornalista, foi encaminhado ao e-mail da redação do site. A repórter enviou a mensagem nesta segunda-feira (6) ao Departamento de Polícia Especializada, da Polícia Civil do Distrito Federal.

"Eu vou te matar, sua vagabunda. Vou enfiar meu pau nesse bumbum guloso, de um jeito ou de outro", disse o autor da mensagem. "Achei quatro falhas em criptografias militares, infinitamente dez vezes mais fortes que a do Pentágono. Eu já tenho seus dados e os dados de toda sua família. Viajarei até sua casa com a arma que estou enviando a foto em anexo, tenho 200 balas, assim fazer a festa no seu cafofo e provavelmente morrer em um belo confronto com a polícia depois de estuprar você e todas as crianças presentes", acrescentou.

A editora foi a segunda integrante do Congresso em Foco a receber ameaça de morte após a publicação de uma reportagem sobre as táticas do 1500chan, um fórum anônimo, para produzir fake news em favor de Jair Bolsonaro (PL). O autor da matéria, Lucas Neiva, foi o primeiro a ser ameaçado, no sábado (4), após a publicação da matéria. Os dois jornalistas também tiveram dados pessoais vazados na plataforma.

O autor do e-mail encaminhado à redação cita CPF e CEP de Vanessa. A mensagem foi assinada por uma pessoa que indicou um endereço em Curitiba (PR) como se fosse o da sua residência, além de um nome completo. "Pode denunciar e mandar me buscarem. Quando chegarem aqui, já estarei bem longe, a caminho da sua casa", escreveu a pessoa em tom de desafio.

Entidades representativas do jornalismo e parlamentares repudiaram as ameaças aos jornalistas do Congresso em Foco. A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) vai solicitar ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que apure as denúncias feitas pela reportagem. A Comissão de Direitos Humanos e Minorias do Senado também anunciou que investigará o caso.

*Com informações da ABI

